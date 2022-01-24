Рифат Сабитов о борьбе с токсичным контентом в интернете

О мерах борьбы с токсичным контентом в интернете, говорили сегодня на расширенном заседании Комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты и Комиссии Совета Федерации по информационной политике.

На сегодняшний день в России существует закон, предусматривающий блокировку сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.

По мнению члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова, нужно расширять списки запрещенного контента.

«Нужно перенести моральную и юридическую ответственность на сами цифровые платформы, чтобы они, наконец, начали понимать, что творят… Я не надеюсь на экономику. Мне кажется, что жалеть их заработок на этой грязи нельзя. Надо привыкнуть к тому, что мы будем блокировать», — сказал Игорь Ашманов.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил руководителям крупнейших российских медиахолдингов не цитировать треш-стримеров на своих площадках.

«Как недопустимо давать в эфир интервью с маньяками, убийцами и насильниками, так же недопустимо создавать вольно или невольно рекламу тем, кто пытается утвердить в общественном пространстве практику насилия и унижающих человеческие достоинства действий. В связи с этим мной, как председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике, в соответствии с общей позицией комиссии о необходимости противодействия трэш-стримам были направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов — от «Первого» до «Муз-ТВ», всего 12 писем», — отметил Алексей Пушков.

Он напомнил, что в Совете Федерации готовится закон, который должен запретить «трэш-стримы» как явление.

Как отметил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, владельцы платформ в интернете могли бы маркировать тот контент, который будет признан токсичным, и ограничивать доступ к нему со стороны детей.

«Например, для владельцев платформ можно предусмотреть его маркировку и ограничение доступа детей к такому контенту, удаление таких материалов, отказ от предоставления каких-то дополнительных функциональных возможностей, в том числе, к примеру, распространения рекламы для нарушителей, которые такой контент распространяют. В конце концов, удаление аккаунтов нарушителей», — добавил он.

О важности создания реестра токсичного контента заявил председатель Комиссии Общественной палаты страны по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

«Нужен реестр, нужно четкое определение деструктивного контекста, — убежден Владимир Зорин. — Пока не увидишь крайности, не поймешь норму. Как мне кажется, мы свою норму уже знаем, мы ее ощущаем. Я хочу поддержать Игоря Станиславовича (прим.ред — Ашманов), нужна воля и, прежде всего, обществу».

Тема, поднятая на совещании, очень важная и серьезная — все озадачены содержанием токсичного контента в интернете. На первый взгляд, этот контент безобидный, но содержит в себе глубинные смыслы, пагубно влияющие на сознание, отметил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

«Путь непростой, но, по крайней мере, наблюдается движение. Примерно два года назад была полная вакханалия, беспредел. Сейчас общими усилиями мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Спикер поблагодарил участников встречи и заверил, что все предложения будут обобщены.

Напомним, Президент Владимир Путин распорядился до 1 июня 2022 года доложить об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты детей.