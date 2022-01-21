Рифат Сабитов обратился с приветственным словом к участникам Национальной премии «Серебряный Лучник»

В Москве стартовали Дни открытых презентаций лучших проектов Национальной премии «Серебряный Лучник». Они проходят на площадке Общественной палаты Российской Федерации

Специалистам по коммуникациям из разных регионов страны предстоит защищать свои проекты перед экспертным советом, членами жюри и профессиональным сообществом. По итогам презентаций будут определены победители в разных номинациях.

К участникам обратился председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Как отметил Рифат Абдулвагапович, коммуникационные индустрии являются одними из важных в построении гражданского общества.

«Из года в год расширяется география участников. Кроме федеральной премии, теперь существуют и региональные. У меня было предложение сделать отдельную региональную премию «Серебряный Лучник», потому что коммуникационные индустрии в регионах развиваются очень активно», — сказал Рифат Сабитов.

Спикер отметил, уровень представляемых работ участников растет, что отрадно.

«Хочу пожелать всем участникам этого трехдневного мероприятия, чтобы вы получили массу полезного из общения друг с другом, а жюри выберет лучших. Но если кто-то не будет отмечен премией, не расстраивайтесь. То, что вы участвуете в этом конкурсе, уже считается вашей победой», — добавил Рифат Сабитов.

«Серебряный Лучник» — премия в области развития общественных связей. Ею отмечаются авторы наиболее интересных работ, профессионалы, внёсшие существенный вклад в развитие связей с общественностью, лица, использующие PR-методы в своей политической, общественной, профессиональной деятельности.

Победителям в каждой номинации вручат диплом и статуэтку «Серебряный Лучник». Официальная церемония награждения состоится 18 февраля.