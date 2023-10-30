Рифат Сабитов награжден знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью»

Высшим знаком отличия Тюменской области — «За заслуги перед Тюменской областью» награждён заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. Это решение поддержали правительство Тюменской области и лично губернатор Александр Моор. Высокой награды руководитель регионального департамента ВГТРК, член Общественной палаты Российской Федерации был удостоен за вклад в развитие телерадиовещания в регионе.

«Тюменская область — это отдельная территория в истории нашей страны. Если посмотреть на карту, она действительно напоминает сердце. И всегда всем искренне говорю, что надо обязательно побывать в Тюменской области, и в частности, в Тобольске. Здесь действительно живут подвижники, которые серьезно вкладывают все свои силы и знания в развитие нашей страны. Уникальный, огромный регион!» — подчеркнул руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов на церемонии вручения.