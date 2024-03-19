Рифат Сабитов награжден почетным знаком «За труд во благо земли Самарской»

Фото: www.nsktv.ru

20 марта 2024 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о награждении почетным знаком "За труд во благо земли Самарской" заместителя генерального директора - руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова.

«Наградить почетным знаком Губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" за осуществление плодотворной культурно-просветительской, общественной и благотворительной деятельности на территории Самарской области Сабитова Рифата Абдулвагаповича - заместителя генерального директора - руководителя регионального департамента федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"», - говорится в постановлении.

Рифат Сабитов - выдающийся российский медиаменеджер,заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Рифат Абдулвагапович имеет большое количество значимых государственных наград. В их числе Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2001 г.); Орден Дружбы (2011 г.); Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2016 г.); Медаль Следственного комитета РФ «За содействие» (2019 г.); Медаль «Во Славу Осетии», государственная награда Республики Северная Осетия-Алания; Орден «Дуслык», государственная награда Республики Татарстан (2021 г.); Памятный знак «Герб Пермского края» I степени (2022 г.); звание «Заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесии» (2022 г.).

Напомним, в конце января 2024 года Рифат Сабитов был награжден Благодарностью за поддержку инициатив Русской Православной Церкви, активную позицию в деле защиты жизни ребенка до рождения, силу духа и гражданское мужество в укреплении традиционных семейных ценностей. Церемония прошла в рамках XXXII Рождественских международных образовательных чтений.