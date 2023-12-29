Рифат Сабитов награжден Благодарностью Патриаршей комиссии Русской Православной Церкви

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В Москве в рамках XXXII Рождественских международных образовательных чтений Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства провела концерт-воззвание «ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ».

В концерте приняли участие 1500 представителей семей из более чем 50 регионов России, поддерживающих инициативы Церкви в области демографии, ограничения абортов и поддержки семьи.

Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, в качестве почетного гостя принявший участие в мероприятии, награжден Благодарностью за поддержку инициатив Русской Православной Церкви, активную позицию в деле защиты жизни ребенка до рождения, силу духа и гражданское мужество в укреплении традиционных семейных ценностей.

«Сохранение и популяризация идей большой, крепкой семьи как необходимого элемента здорового общества и сильного государства сегодня — первоочередная задачи всех общественных структур и СМИ, мы должны активно противостоять антигуманистической пропаганде разрушительной идеологии нигилизма, отрицающей ценности материнства, детства, а значит — и будущего нашей страны», — отметил Рифат Сабитов.