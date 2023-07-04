Рифат Сабитов: «Информационные технологии в России развиваются вопреки санкционному давлению»

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Рифат Сабитов оценил значимость церемонии награждения лауреатов Национальной премии «Приоритет: Цифра-2023», которая прошла в Общественной палате РФ, и вклад её участников в развитие технологий.

«Премия «Приоритет: Цифра» в 2023 году присуждена отечественным компаниям за достижения в области разработки и внедрения российских цифровых решений, а также в области импортозамещения информационных технологий и цифровизации производств. Всего были вручены премии в 14 номинациях, таких как «Программное обеспечение», «Информационная безопасность», «Искусственный интеллект», «Финансовые технологии», «Автоматизация промышленности» и др.», — сообщают в Общественной палате РФ.

Значимость этого мероприятия для развития высокотехнологического сектора в России подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, который одновременно является и членом наблюдательного совета премии «Приоритет».

«Хочу отметить энтузиазм и энергию организаторов Национальной премии «Приоритет». Вот уже девять лет наши коллеги находят и продвигают российские компании, работающие в сфере ИТ, — сфере, до недавнего времени полностью монополизированной зарубежными разработчиками и производителями», — подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, который одновременно является и членом наблюдательного совета премии «Приоритет».

По словам Рифата Сабитова, сегодня, в условиях тяжелого санкционного давления, вынужденного ускоренного импортозамещения, мы можем с гордостью говорить, что в России растет, развивается и крепнет отрасль информационных технологий, что мы выстояли и готовы предлагать инновационные решения.

«Подтверждение этому — наши сегодняшние лауреаты, которых на площадке Общественной палаты РФ мы принимаем с неизменной радостью и уверенностью в дальнейших успехах», — заявил Рифат Сабитов.

Развитие цифровых технологий и приобретение цифрового суверенитета России сегодня является одной из главных задач страны, подчеркнули участники церемонии вручения Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2023». Организаторами мероприятия выступили Проектный офис «Приоритет» и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Национальная премия «Приоритет» учреждена в 2015 году как площадка для выявления и поощрения лучших предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения. За все девять лет проведения Премии было подано около двух тысяч заявок по номинациям в области ИТ. Лауреатами стали свыше 200 компаний. Все они представили самые актуальные проекты по программе технологической модернизации производства и ее значимости в практическом применении.

Со списком лауреатов Национальной премии «Приоритет: Цифра-2023» можно ознакомиться на сайте Общественной палаты РФ: www.oprf.ru.