Резкого скачка цен на продукты первой необходимости в Калмыкии не ожидается

Согласно договору, заключенному с Федеральной антимонопольной службой, с 1 марта крупные сетевые магазины не могут делать наценку на продукты этой категории больше, чем на 5%. Ежедневно специалисты регионального УФАС следят за этой ситуацией. Сегодня с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа.

Ажиотажа среди жителей Калмыкии нет. Все необходимые товары на прилавках магазинов есть, поставки в торговые сети регулярные. Жители республики, в свою очередь, отмечают рост цен в небольших магазинах у дома, в крупных торговых сетях они остаются на прежнем уровне.

В эти минуты наши корреспонденты готовят материал об этом. Подробнее расскажем сегодня в вечернем выпуске «Вести Калмыкия»