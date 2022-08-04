Бизнесмены Калмыкии продолжают получать выгоду от новой программы поддержки предпринимателей

Она была запущена только в этом году. Малый и средний бизнес может быстро и на простых условиях получить займы до 300 тысяч рублей под 1% сроком до 1 года.



Как от метили в региональном Минэке, новые условия доступны для предпринимателей и самозанятых региона. Данная мера полезна тем, что заемные средства бизнесмены могут потратить на развитие своего дела, при этом процент минимальный.