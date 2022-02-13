18 марта, 09:32
Режим ограничения полетов продлен до 26 марта
Следите за новостями в Instagram!
Федеральное агентство воздушного транспорта России сообщило о продлении приостановки работы аэропортов в 12 российских южных городах.
Речь идёт о воздушных гаванях Ростова, Краснодара , Анапы (Витязево), Геленджика , Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовано отправлять пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.