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18 марта, 09:32
Новости

Режим ограничения полетов продлен до 26 марта

Режим ограничения полетов продлен до 26 марта

Федеральное агентство воздушного транспорта России сообщило о продлении приостановки работы аэропортов в 12 российских южных городах.

Речь идёт о воздушных гаванях  Ростова, Краснодара , Анапы (Витязево), Геленджика , Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовано отправлять пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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