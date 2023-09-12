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13 сентября, 14:29
НовостиЗдравоохранение

Республиканский детский медицинский центр стал первой организацией в Калмыкии, получившей лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по педиатрии

Республиканский детский медицинский центр стал первой организацией в Калмыкии, получившей лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по педиатрии

Как нам сообщили в пресс-службе регионального минздрава, теперь маленьким пациентам смогут проводить челюстно-лицевые операции. Так недавно прошла первая операция по уранопластике. Ребёнку убрали дефект расщелины нёба. Маленький пациент уже выписан домой с выздоровлением.

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