13 сентября, 14:29
Республиканский детский медицинский центр стал первой организацией в Калмыкии, получившей лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по педиатрии
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Как нам сообщили в пресс-службе регионального минздрава, теперь маленьким пациентам смогут проводить челюстно-лицевые операции. Так недавно прошла первая операция по уранопластике. Ребёнку убрали дефект расщелины нёба. Маленький пациент уже выписан домой с выздоровлением.
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