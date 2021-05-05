Региональным УФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена преступная деятельность адвоката Адвокатской палаты Ростовской области и владельца нефтеперерабатывающего предприятия, причастных к мошенничеству в особо круп

Как сообщает пресс-служба, по данным следствия злоумышленники за денежную сумму в размере 5 миллионов рублей пытались решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении двух лиц, обвиняемых в попытке рейдерского захвата нефтедобывающего предприятия ООО «ЕвроСибОйл» по уголовному делу.

Приговором Элистинского городского суда РК фигуранты приговорены к лишению свободы на срок 4 года каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В мае апелляционным определением Верховного Суда РК приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.