Региональный тренинг «Ресурсное родительство» состоялся в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи республики.

Тренинг проводится в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и Всероссийской недели психологии, стартовавшей в общеобразовательных учреждениях страны.

Проект «Ресурсные родители» был запущен в 2019 году. Идея его заключается в том, что опытные приемные родители при необходимой поддержке могут принимать подростков в семью неоднокатно. Приемные родители выступают в роли “реабилитологов”. Для такой работы нужны знания, которые передают им специалисты на тренингах.

Родители на встрече поделились трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе воспитания приемных детей, получили важные рекомендации и советы профессионалов. Участники тренинга отметили актуальность мероприятия и выразили желание собираться почаще, потому как в совместной работе со специалистами повышается качество семейного устройства приемных детей.

Фото: БУ ДО РК "Центр ППМС-помощи"