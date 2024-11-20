22 ноября, 11:37
 9 °C
106,08
100,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 ноября, 08:17
НовостиСобытие

Региональный тренинг «Ресурсное родительство» состоялся в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи республики.

Региональный тренинг «Ресурсное родительство» состоялся в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи республики.

Тренинг проводится в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и Всероссийской недели психологии, стартовавшей в общеобразовательных учреждениях страны.

Проект «Ресурсные родители» был запущен в 2019 году. Идея его заключается в том, что опытные приемные родители при необходимой поддержке могут принимать подростков в семью неоднокатно. Приемные родители выступают в роли “реабилитологов”. Для такой работы нужны знания, которые передают им специалисты на тренингах.

Родители на встрече поделились трудностями, с которыми они сталкиваются в процессе воспитания приемных детей, получили важные рекомендации и советы профессионалов. Участники тренинга отметили актуальность мероприятия и выразили желание собираться почаще, потому как в совместной работе со специалистами повышается качество семейного устройства приемных детей.

Фото: БУ ДО РК "Центр ППМС-помощи"

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия