Региональный Избирком официально объявил итоги выборов руководителя республики

«Избранным на должность главы Калмыкии считать Бату Хасикова», соответствующее Постановление, принятое Избирательной комиссией региона на состоявшемся сегодня заседании, озвучил председатель Бембя Чужаев.

Также комиссия утвердила данные о числе проголосовавших, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на должность главы Калмыкии.

Убедительную Победу Бату Хасикова на выборах главы, эксперты считают закономерной

Итоги трехдневного голосования накануне обсудили политологи за круглым столом. Объединив вокруг себя региональные элиты, Глава республики находит пути решения наиболее острых проблем, планово их реализовывает, работает над повышением инвестиционной привлекательности степного региона.

Все это – заслуженное доверия со стороны федеральной власти: республике оказывается существенная поддержка в осуществление насущных и актуальных проблем. Бату Хасиков выходит на второй срок с прочными позициями, подчеркивают политологи.