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17 марта, 10:20
Новости

Региональное министерство внутренних дел предостерегает от мошенничества

Региональное министерство внутренних дел предостерегает от мошенничества

В нем сказано: «Если на Ваш мобильный телефон позвонил неизвестный и обещает денежное вознаграждение или погашение ваших кредитов в обмен на услугу, которая может дестабилизировать работу на избирательном участке, незамедлительно кладите трубку.

Помните – ваши действия могут квалифицироваться, как воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и могут повлечь за собой уголовную ответственность», добавили в правоохранительном ведомстве.

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