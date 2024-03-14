Региональное министерство внутренних дел предостерегает от мошенничества

В нем сказано: «Если на Ваш мобильный телефон позвонил неизвестный и обещает денежное вознаграждение или погашение ваших кредитов в обмен на услугу, которая может дестабилизировать работу на избирательном участке, незамедлительно кладите трубку.

Помните – ваши действия могут квалифицироваться, как воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и могут повлечь за собой уголовную ответственность», добавили в правоохранительном ведомстве.