Ребята из Калмыкии победили в турнире по робототехнике

Он продолжается в эти дни в Москве. В Национальном Чемпионате участвуют более двух с половиной тысяч детей из 45 регионов, в том числе из степной республики. Калмыцкая команда «Росток» стала победителем в номинации «Самая яркая презентация» в возрастной категории от 6 до 9 лет. Ребята создали гибридную модель автомобиля, объединив скотовоз и джамбовоз для перевозки КРС.

Юные инженеры и их тренер уже получили заслуженный кубок. Еще одна команда из республики выступает в категории от 10 до 16 лет. Все победители войдут в Государственный информационный реестр одаренных детей.