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23 августа, 16:22
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Разработками изобретателей Калмыкии заинтересовались в Министерстве обороны России

Разработками изобретателей Калмыкии заинтересовались в Министерстве обороны России

Рационализаторы из степной республики представили их на экспозиции Всероссийского Фестиваля «Наука и изобретения для жизни» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024». Симулятор для полетов, дрон-ретранслятор, а также выполняющий функцию поиска мин, система огнестрела для беспилотника - четыре проекта, разработаны молодой калмыцкой компанией.

Они - члены региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Участие в форуме и сразу высокая оценка экспертов работ калмыцких ученых говорит о выходе изобретательской деятельности в регионе на новый уровень. Также уже апробированы и готовятся к массовому производству агродроны, не имеющие аналогов.

Новшество их заключается в том, что они выдерживают нагрузку в 70 килограммов. А в России пока производят их с максимальной нагрузкой вдвое меньше.

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