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20 мая, 10:41
Новости

Распоряжением главы Калмыкии утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению развития экономики региона в условиях внешнего санкционного давления

Сегодня временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Очир Шургучеев акцентировал внимание на мерах поддержки основных отраслей производства, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также рынка труда. По словам Шургучеева, на региональном уровне сформирован перечень системообразующих мероприятий. Они призваны оказать существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. В списке - 29 предприятий, которые не прекращают свою деятельность.

В целом, Очир Шургучеев, оценивает макроэкономическую ситуацию в республике, как стабильную. Резкого повышения цен, как свидетельствует мониторинг по словам собеседника,не наблюдается. Имеется необходимый запас товаров первой необходимости. Для обеспечения обратной связи с населением работает «горячая линия».

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