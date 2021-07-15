5 августа, 12:26
 34 °C
86,65
73,17
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 августа, 18:05
НовостиПамятьКультура

Работы корреспондентов ГТРК «Калмыкия» отмечены дипломом Всероссийского фестиваля «Щит России»

Работы корреспондентов ГТРК «Калмыкия» отмечены дипломом Всероссийского фестиваля «Щит России»

В эти минуты в Перми подводят итоги Всероссийского фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». 

Калмыкия  представлена в номинации «За освещение темы увековечивания памяти защитников Отечества,  ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов». Это целый цикл телепередач под названием «Солдаты Победы. Джангрин ачнр». Каждая из них о ветеранах Калмыкии, ныне живущих и уже ушедших. Этот проект - дань уважения и благодарности за подвиг и за мирное небо над головой. И не случайно, что эти работы  нашли отклик у членов жюри, которое возглавил военный журналист, спецкорреспондент ВГТРК Александр Сладков.

img-20210804-wa0003

Гран-при завоевали журналисты ГТРК «Лотос» и «Башкортостан».

 В нынешнем году фестиваль был посвящён началу Великой Отечественной войны и её памятным датам под общим названием «Путь к Победе». А также 60- летию полёта в космос Юрия Гагарина и Году науки и технологий.

 

 

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия