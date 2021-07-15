Работы корреспондентов ГТРК «Калмыкия» отмечены дипломом Всероссийского фестиваля «Щит России»

В эти минуты в Перми подводят итоги Всероссийского фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».

Калмыкия представлена в номинации «За освещение темы увековечивания памяти защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов». Это целый цикл телепередач под названием «Солдаты Победы. Джангрин ачнр». Каждая из них о ветеранах Калмыкии, ныне живущих и уже ушедших. Этот проект - дань уважения и благодарности за подвиг и за мирное небо над головой. И не случайно, что эти работы нашли отклик у членов жюри, которое возглавил военный журналист, спецкорреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Гран-при завоевали журналисты ГТРК «Лотос» и «Башкортостан».

В нынешнем году фестиваль был посвящён началу Великой Отечественной войны и её памятным датам под общим названием «Путь к Победе». А также 60- летию полёта в космос Юрия Гагарина и Году науки и технологий.