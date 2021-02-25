Путь к Миларепе

Артисты Национального театра имени Басангова вновь приглашают ценителей искусства на спектакль «Путь к истине. Миларепа».

Атмосфера таинственности на протяжении всего действия, и это понятно, ведь постановка расскажет о жизни Миларепы, одного из популярнейших тибетских учителей. После двенадцати лет медитации он достиг состояния полного просветления. Его роль исполняет актер Айс Шалбуров.В представлении задействованы в основном молодые актеры.

Песни сочинил специально для постановки известный композитор Аркадий Манджиев на основе оригинальных стихов Миларепы. А автором литературной основы выступил заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев.