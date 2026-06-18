Прокуратура Яшкульского района проверила исполнение законодательства о физической культуре в посёлке Яшкуль

Были выявлены нарушения в содержании поля для мини-футбола. Искусственное покрытие имело потёртости и разрывы, основания оказались скручены, ограждения повреждены, информационная табличка отсутствовала. Надзорное ведомство направило иск в суд к собственнику площадки — районному муниципалитету. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и на сегодняшний день поле приведено в нормативное состояние.