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18 июня, 09:28
Новости

Прокуратура Яшкульского района проверила исполнение законодательства о физической культуре в посёлке Яшкуль

Прокуратура Яшкульского района проверила исполнение законодательства о физической культуре в посёлке Яшкуль

Были выявлены нарушения в содержании поля для мини-футбола. Искусственное покрытие имело потёртости и разрывы, основания оказались скручены, ограждения повреждены, информационная табличка отсутствовала. Надзорное ведомство направило иск в суд к собственнику площадки — районному муниципалитету. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и на сегодняшний день поле приведено в нормативное состояние.

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