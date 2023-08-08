Прокуратура возбудила административное производство в отношении «Элиставодоканала»

Установлено, что с 4 августа по настоящее время ресурсоснабжающая организация не обеспечила бесперебойное водоснабжение жителей частного сектора столицы, а также села Вознесеновка. В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг потребителю прокурор города внес представление в Администрацию Элисты об их устранении.

Как нам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства вопрос находится на контроле прокуратуры.