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10 августа, 15:26
Новости

Прокуратура возбудила административное производство в отношении «Элиставодоканала»

Прокуратура возбудила административное производство в отношении «Элиставодоканала»

Установлено, что с 4 августа по настоящее время ресурсоснабжающая организация не обеспечила бесперебойное водоснабжение жителей частного сектора столицы, а также села Вознесеновка. В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг потребителю прокурор города внес представление в Администрацию Элисты об их устранении.

Как нам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства вопрос находится на контроле прокуратуры.

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