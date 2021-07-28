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19 августа, 23:26
НовостиПроисшествия

Прокуратура Республики Калмыкия организовала проверку в связи с ДТП со смертельным исходом

Прокуратура Республики Калмыкия организовала проверку в связи с ДТП со смертельным исходом

Уже отмечено, что в районе села Вознесеновка Целинного района, водитель легкового автомобиля "Nissan Almera" во время обгона совершил лобовое столкновение с КАМАЗом, который двигался во встречном направлении. Это привело к столкновению, что унесло жизни пяти человек, из которых трое являлись детьми.

Помимо спасателей и сотрудников скорой помощи на место происшествия прибыл и заместитель прокурора республики Арсланг Мухлаев.

Сегодня же следственным отделом УМВД России по Элисте было возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование под контролем прокурора региона. 

Теперь надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законов о безопасности на дороге.

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