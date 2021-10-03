Проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку одобрен в первом чтении

На этом этапе депутаты Госдумы определяют основные параметры. Доходы и расходы в 2022 году составят более 25 и 23 триллиона соответственно. Приоритет - реализация национальных целей развития, поставленных Президентом.

Прежде всего, борьба с бедностью. Председатель профильного думского Комитета Андрей Макаров, отметил, что в главном финансовом документе на 2022, 2023 и 2024 годы вырастут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Спикер Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал выравнивать возможности регионов. За принятие бюджета проголосовал и депутат от Калмыкии Бадма Башанкаев.