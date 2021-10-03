29 октября, 10:28
 7 °C
81,84
70,52
  • bane1
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 октября, 20:42
НовостиГосударство

Проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку одобрен в первом чтении

Проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку одобрен в первом чтении

На этом этапе депутаты Госдумы определяют основные параметры.  Доходы и расходы в 2022 году составят более 25 и 23 триллиона соответственно. Приоритет - реализация национальных целей развития, поставленных Президентом.

Прежде всего, борьба с бедностью. Председатель профильного думского Комитета Андрей Макаров, отметил, что в главном финансовом документе на 2022, 2023 и 2024 годы вырастут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Спикер Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал выравнивать возможности регионов. За принятие бюджета проголосовал и депутат от Калмыкии Бадма Башанкаев.

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия