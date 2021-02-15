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5 марта, 11:20
НовостиКультура

Продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть» сегодня выходит на платформе СМОТРИМ

Продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть» сегодня выходит на платформе СМОТРИМ

Платформа СМОТРИМ в марте представляет эксклюзивные премьеры документальных фильмов. Среди них – продюсерская работа Стивена Спилберга «Ненависть».

Продюсерский проект легендарного режиссера станет первым зарубежным эксклюзивным релизом платформы СМОТРИМ 

Документальный шестисерийный сериал по сценарию обладателя «Оскара» Алекса Гибни исследует природу человеческой ненависти. Авторы задались вопросами, насколько часто наши эмоции, даже самые сильные, формируются под влиянием социума, и как важно развивать сознательность, если мы хотим жить в справедливом и честном мире? Насколько далеко зашло их расследование – и расскажет «Ненависть».

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