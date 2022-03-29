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26 апреля, 10:53
НовостиКультура

Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Чудеса России»

Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Чудеса России»

Это конкурс для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. Лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдёт в нескольких городах России. В кадре необходимо запечатлеть «чудеса» в самом широком смысле слова. Это могут быть необычные природные феномены и явления, рукотворные шедевры, люди разных народов и профессий. 50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России. Работы принимаются до 15 мая.

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