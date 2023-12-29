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12 января, 09:29
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Приближаются сроки сдачи страховых взносов в соцфонд России

Приближаются сроки сдачи страховых взносов в соцфонд России

Региональное отделение профильного ведомства напоминает об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работодателям необходимо не позднее 15 января включительно необходимо перечислить взносы.

Это ежемесячный обязательный платеж. За декабрь следует уплатить в январе. Если это число выпадает на выходной, то максимальная дата платежа - первый рабочий день после 15-го числа. При нарушении даты уплаты начисляются пени.

Фото: Соцфонд Калмыкии

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