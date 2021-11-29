Приближается День памяти и скорби

28 декабря в каждой семье зажгут лампадки в память о тех, кто пережил депортацию, кто не вернулся из суровой Сибири. Свидетелей тех страшных для народа событий все меньше. Но воспоминания о них уже 78 лет составляют целую летопись. Сегодня свою страницу в ней открыла Галина Нимгирова.

90-летняя Галина Нимгирова молится о благополучии всех живых существ. Несмотря на возраст, она до сих пор помнит суровое военное детство в колхозе Уралан Малодербетовского района. Когда забрали отца на фронт, ей было всего 10 лет, а сестренке и братишке - и того меньше. Но девочка каждое утро отправлялась с мамой рыть окопы. Шел 1942 год. Враг на южных рубежах рвался в Сталинград.

О том, что пережила в годы военного лихолетья, Галина Эрендженовна часто делится с близкими. Желая, по ее словам, одного,чтобы все жили в мире, сея светлое и доброе. У нее 5 детей, 8 внуков и 9 правнуков. И она счастлива.

Еще одно тяжкое испытание, также связано с войной – депортация. Мучкаевы, мама и трое детей, как и большинство калмыков, даже не знали, куда их выслали. Дочь Галины Эрендженовны рассказывает, что без слез невозможно передать, как многодетной семье, объявленной «врагами народа» приходилось выживать в Ачинске Красноярского края.

Но выжили. И таких историй тысячи. Галина Эрендженовна рассказывала дочери о судьбе своих подруг. Так, Наталья узнала о женщине, которая была выслана в Сибирь одна, без семьи, вернулась в родные Пенаты, в надежде на встречу.

Потери и в семье Мучкаевых. Ушедший на фронт глава семьи Ноша Эрендженович, пройдя через Широклаг, так и не вернулся домой. В 2019 году – дочь и внучка побывали на месте его гибели в концлагере в Сибири, где почтили память всех погибших. В День памяти и скорби они также зажгут свечу и еще раз вспомнят тех, кто не вернулся из депортации.