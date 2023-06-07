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9 июня, 16:28
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Предстоящую избирательную кампанию в Народный Хурал обсудил Глава Калмыкии Бату Хасиков с лидером партии «ЛДПР» Леонидом Слуцким

Предстоящую избирательную кампанию в Народный Хурал обсудил Глава Калмыкии Бату Хасиков с лидером партии «ЛДПР» Леонидом Слуцким

С 2019 года власти степного региона выстраивают партнёрские отношения с руководителем калмыцкого отделения ЛДПР Петром Вышкварком. Партия активно работает в Элистинском городском Собрании и районах республики. Как сообщил в своём телеграм-канале Бату Хасиков, выборы в региональный парламент пройдут максимально прозрачно, и у каждой партии будут равные шансы получить депутатские мандаты. Решение за избирателями.

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А на встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым Глава региона рассмотрел вопрос развития в Калмыкии системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание ее инфраструктуры. По итогам прошлого года республика обеспечила достижение всех показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

Однако, для достижения целей проекта к 2030 году необходимо ввести новые мощности. Российский экологический оператор может оказать поддержку по созданию таких объектов в размере до 95% от общего объема инвестиций. Одно из условий финансирования проекта - наличие проектно-сметной документации с необходимыми госэкспертизами. «Создание современных объектов по сортировке, утилизации и размещению отходов —важный вопрос для Республики», - подчеркнул в своём телеграм-канале Бату Хасиков и добавил, что в долгосрочной перспективе проект, реализованный совместно с РЭО, позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

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