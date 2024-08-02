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5 августа, 07:58
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Представители министерства экономики и торговли республики приняли участие на выездной стажировке по программе «Федеральная практика», которую проводит Минпромторг России

Представители министерства экономики и торговли республики приняли участие на выездной стажировке по программе «Федеральная практика», которую проводит Минпромторг России

В первый день сессии участники рассмотрели вопросы развития промышленной политики и промышленной инфраструктуры. Второй - был посвящен изучению продвижения кооперации, в том числе в отраслях станкостроения, машиностроения и других сферах обрабатывающих производств.

Мероприятие объединило более 300 представителей регионов ЮФО. Участникам удалось поделиться опытом, знаниями и инструментами, необходимыми для развития промышленного производства.

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Фото: Министерство экономики и торговли Калмыкии

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