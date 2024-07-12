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15 июля, 12:41
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении жителей Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении жителей Калмыкии

В телеграм-канале информационного центра СК сообщается, что в Республике регулярно происходят аварии на инженерных сетях ввиду изношенности систем водоснабжения. Подача ресурса в Элисту, а также село Приютное и поселок Аршан более недели не осуществлялась. Местные жители вынуждены были приобретать воду за свой счет.

Кроме того, отмечаются перебои подачи электроснабжения, в результате чего электрооборудование выходит из строя. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В региональном управлении СК расследуется уголовное дело.

Его руководителю Константину Антохову Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд, о чем представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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