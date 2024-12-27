Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ход и результаты проверки в Калмыкии

Сотрудники ведомства проверят информацию о нарушении природоохранного законодательства в Городовиковске. В сети Интернет сообщается, что в связи с тем, что местный полигон для хранения твердых бытовых отходов переполнен, а иные места для складирования мусора вблизи населенного пункта отсутствуют, региональным оператором "Спецавтохозяйство" их вывоз с октября прошлого года не осуществляется. Указанное приводит к образованию стихийных свалок и ухудшению экологической обстановки. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Мер к устранению нарушений длительное время не принимается.

В СУ СК России по Республике проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Калмыкии Константину Антохову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.