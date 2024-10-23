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25 октября, 06:48
НовостиСобытиеРелигия

Председатель ЦДУБ геше Йонтен принимает участие в Хl православном соборе

Председатель ЦДУБ геше Йонтен принимает участие в Хl православном соборе

Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Киришов С.В.) принимает участие в XI Ставропольском форум Всемирного Русского Народного Собора «Крепкая семья - Великая Россия».

Особое внимание на форуме уделено решению вопросов укрепления семьи, как основы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Досточтимый геше Йонтен принял участие в обсуждении вопросов сохранения исторической памяти и преемственности в развитии Российского государства как ресурса благосостояния и экономической стабильности общества в условиях глобальных вызовов современности.

Сегодня завершится работа XI Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора сегодня пленарным заседанием, в котором председатель ЦДУБ примет участие.

Фото: ЦДУБ

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