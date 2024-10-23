Председатель ЦДУБ геше Йонтен принимает участие в Хl православном соборе

Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Киришов С.В.) принимает участие в XI Ставропольском форум Всемирного Русского Народного Собора «Крепкая семья - Великая Россия».

Особое внимание на форуме уделено решению вопросов укрепления семьи, как основы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Досточтимый геше Йонтен принял участие в обсуждении вопросов сохранения исторической памяти и преемственности в развитии Российского государства как ресурса благосостояния и экономической стабильности общества в условиях глобальных вызовов современности.

Сегодня завершится работа XI Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора сегодня пленарным заседанием, в котором председатель ЦДУБ примет участие.

Фото: ЦДУБ