Праздник Весны продолжается

Сегодня его встретили в Калмыцком Государственном университете иностранные и местные студенты. Отметили Навруз сообща. На празднике побывала и наша съемочная группа.

Актовый зал Инженерно-технологического факультета. Судя по нарядам собравшихся, – здесь и состоится торжество в честь Навруза.

Но вот, открывается занавес. На сцену – поднимаются участники праздничного концерта, чтобы поприветствовать зрителей. А после – ансамбль «Бумбин Орн» представит знаменитый «Чичердык». Бурными аплодисментами встречают зрители и все другие номера – песни и танцы народов Средней Азии.

А еще, согласно обычаю, принято щедро накормить гостей. На праздничном столе – джомба и махан, восточные блюда, что старательно приготовили студенты.

За годы в университете сформировались крепкие межнациональные узы дружбы. У нас учатся более 1 600 ребят из 46 стран мира. Так что, Навруз – стал праздником общенациональным. По словам декана Инженерно-технологического факультета Валерия Эвиева, это возможность показать калмыцкое гостеприимство в лучшем его проявлении.

Навруз, Масленица, Цаган Сар – у каждого народа свое название, а смысл праздника един – весна, возрождение природы, очищение души и начало новой жизни.