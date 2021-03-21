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7 апреля, 10:03
НовостиРелигия

Православные христиане отмечают один из двенадцати главных праздников - Благовещение

Православные христиане отмечают один из двенадцати главных праздников - Благовещение

Издревле он ассоциировался на Руси с наступлением весны. Особенным для верующих Благовещение является еще и потому, что именно с этого дня начинается история земного перевоплощения Спасителя. Согласно Священному писанию, словами «Благая весть» архангел Михаил известил Марию о рождении у нее Сына Божьего. 

 По традиции, в этот день в Казанском кафедральном соборе и соборе Святой Софии в седьмом микрорайоне состоятся праздничные богослужения. А по окончании литургии, как символ свободы, данной людям через воплощение Христа, в небо будут выпущены белые голуби. Об этом обязательно расскажем в 14.30.

 

 

 

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