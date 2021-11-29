Правительство России направит регионам 10 миллиардов на ремонт и замену медоборудования для лечения больных с ковид
Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Согласно документу, Калмыкия получит, без малого, 40 миллионов. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что средства больницы могут направить также на закупку расходных материалов и средств индивидуальной защиты для персонала. Он отметил, что система практически два года работает в условиях повышенной нагрузки, пациенты с коронавирусом проходят разного рода обследования, в том числе рентген. Из-за того, что они стали проводиться чаще, техника быстро изнашивается, пояснил Премьер-министр.
Также стало известно, что на специальные выплаты медработникам в красной зоне, будет дополнительно направлено больше 55,5 миллиардов рублей из Резервного фонда Правительства. Это позволит обеспечить выплаты до конца января. По решению Президента, их получают врачи, средний и младший медперсонал, фельдшеры, водители машин скорой помощи, контактирующие с больными ковид.