11 февраля, 12:18
 4 °C
85,38
74,72
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 февраля, 13:36
НовостиМолодёжная политикаКультура

Познакомиться поближе с историей и традициями России молодежи помогает «Пушкинская карта»

Познакомиться поближе с историей и традициями России молодежи помогает «Пушкинская карта»

Масштабный проект, который позволяет молодым людям за счет государства посещать музеи, филармонии, кинотеатры, выставки и  творческие курсы по всей стране, стартовал осенью прошлого года.

В Калмыкии Пушкинскую карту оформили уже более 3 000 молодых людей. К примеру, благодаря этому проекту школьники и студенты посмотрели в русском театре драмы и комедии спектакль «Гроза», одну из самых известных пьес классика Александра Островского. После спектакля ребята поделились своими впечатлениями.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия