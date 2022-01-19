Познакомиться поближе с историей и традициями России молодежи помогает «Пушкинская карта»

Масштабный проект, который позволяет молодым людям за счет государства посещать музеи, филармонии, кинотеатры, выставки и творческие курсы по всей стране, стартовал осенью прошлого года.

В Калмыкии Пушкинскую карту оформили уже более 3 000 молодых людей. К примеру, благодаря этому проекту школьники и студенты посмотрели в русском театре драмы и комедии спектакль «Гроза», одну из самых известных пьес классика Александра Островского. После спектакля ребята поделились своими впечатлениями.