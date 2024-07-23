Поздравь телеканал с 15-летием и попади на "Мою Планету"!

В честь 15-летия канала на «Моей Планете» стартует конкурс, в котором у каждого зрителя появится возможность попасть в эфир любимого телеканала. Для этого нужно снять видео с пожеланиями, поздравлениями, признаниями или историями, как программы и фильмы канала повлияли на вашу жизнь за 15 лет и вдохновили на новые путешествия и приключения. Желательно, чтобы ролики были записаны прямо в путешествии — в самых интересных и необычных уголках нашей планеты, к открытию которых подтолкнули вас телеканал и его ведущие. Локации могут быть самыми разными: город, лес, пляж, палатка в горах, лодка посреди океана. Абсолютный простор для вашего творчества!

Самые необычные истории, интересные локации и теплые поздравления будут показаны на «Моей Планете» — и их увидят миллионы зрителей. Креативные конкурсные видео получат брендированные подарки от телеканала.

Оценивать работы будет жюри, в которое вошли создатели и ведущие телеканала «Моя Планета»: главный редактор Роман Лобашов, главный редактор сайта Александра Гурьева, главный режиссер Наталья Кузнецова, ведущие Андрей Понкратов и Диана Джалалова.

Прием заявок осуществляется до 30 сентября 2024 года. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте https://moya-planeta.ru/15-let

Участвуйте в конкурсе телеканала «Моя Планета» и расскажите, как наши фильмы изменили вашу жизнь!