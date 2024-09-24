Постоянную заботу о бойцах, которые находятся в зоне спецоперации, проявляют неравнодушные жители республики.

Очередная гуманитарная помощь отправилась в полевой госпиталь. Это около трех тонн груза. Собрали то, что необходимо раненным бойцам. Это медикаменты, спортивные костюмы, подушки. А также витаминная продукция, которую предоставили фермеры Ики-Бурульского района.

Этот важный шаг в поддержке воинов требует значительных усилий и координации, отметила руководитель благотворительного фонда Елена Барсукова.