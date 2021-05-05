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13 июня, 19:53
Новости

Последние приготовления к приему детей завершились сегодня в лагере Лесная сказка

Он откроется со дня на день. И хотя летняя оздоровительная кампания в республике уже стартовала, не все лагеря были готовы к первой смене. К примеру, и Берёзка, что находится в Городовиковского районе, также ждет разрешения санитарной службы. Ну, а, что для ребят приготовили взрослые в полюбившемся многими оздоровительном центре Яшалтинского района - в репортаже Ольги Эняевой.

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