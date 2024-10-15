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17 октября, 07:41
НовостиСобытиеЭкология

Посадим деревья в родном регионе

Посадим деревья в родном регионе

Как сообщает министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии, скоро начнётся осенний этап лесовосстановления на землях лесного фонда республики.

Восстановление лесов - трудоёмкий процесс. Помимо посадки лесных культур и проведения ухода, он включает в себя заготовку семян, выращивание посадочного материала, расчистку лесного участка и подготовку почвы под посадку. Но, с нескольких соток, а потом гектаров, в итоге рождаются большие площади насаждений.

На сегодняшний день посадочного материала достаточное количество, чтобы провести осеннюю посадку лесных культур. Подготовка площадей осуществляется с помощью лесохозяйственной техники и оборудования.

Будет здорово, если жители республики примут участие в озеленении республики. Многие согласятся с тем, что воспроизводство лесов – одна из важнейших задач не только лесного хозяйства, но и каждого из нас.

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