Драка в Лаганском районе привела к смерти человека

В поселке Буранное 3 сентября произошла ссора между двумя местными жителями. 64-летний хозяин дома, находясь в алкогольном опьянении, ударил жертву ножом в область грудной клетки. Мужчина скончался по пути в больницу. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Был произведен осмотр места происшествия. Сотрудникам Черноземельского следственного отдела удалось в кратчайшие сроки изобличить виновного в преступлении. Подробности - в выпусках "Вести Калмыкия".