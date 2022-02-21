Пользователи социальных сетей адаптируются к новым реалиям

Вынужденная цифровая миграция идет полным ходом. Блогеры, смм-специалисты, простые пользователи сейчас активно переходят на новые площадки.

Смогут ли местные платформы переиграть спрос на западные и другие популярные соцсети? На этот вопрос среди блогеров Калмыкии искала сегодня Белг Манцаева.

Леонид Очиргоряев возрождает и популяризирует традиционное животноводство Калмыкии. Он – активно развивает туризм в регионе. О Верблюжьем острове знают многие. Его YouTube-канал с каждым днем набирает популярность в сети. Сейчас его смотрит 56-тысячная армия подписчиков. На своих верблюдах он ходит на охоту. И в суровые калмыцкие зимы достает из сугробов внедорожники, и все это показывает людям.

Сейчас стали больше выкладывать свой контент в телеграм - канал, вконтакте, яндексдзен. Подписчики и фанаты, уже можно сказать «члены нашей большой семьи» активно переходят вместе с нами на другие платформы и подписываются на нас там, - отмечает Леонид.

Бьюти-блогер, создательница студии «FACE Factory» Саглара Манджиева свою страницу начала вести еще в 2018 году и быстро начала собирать подписчиков. Сейчас у Саглары более 14 тысяч фалловеров. Девушка рассказывает о красоте, макияже, уходе за собой.

Контент-мейкер рассматривает отечественные площадки в качестве доступной альтернативы западным платформам.

Виртуальная эмиграция неизбежна – это факт! Смена каналов – не фатальна, это лишь возможность расширить горизонты.