Полным ходом идут весенне-полевые работы в хозяйствах Калмыкии

Благоприятные погодные условия дают нашим аграриям надежду на успешное завершение нынешнего сезона. Моя коллега Элла Хаптаханова сегодня побывала на полях Целинного района и обсудила ситуацию с фермерами и специалистами регионального Минсельхоза.

Юрий Блезников, потомственный хлебороб на калмыцких просторах, с детства знаком с трудом земледельца. А после окончания Ставропольского сельхозинститута в 1990 году уже в статусе инженера-механика осознанно и профессионально занялся растениеводством в родном Целинном районе. В 2005 –ом организовал КФХ и, признаётся, никогда не сомневался, чем он будет заниматься в жизни. Сегодня в его ведении 4200 га пахотных земель. Здесь выращивают озимую пшеницу и озимую рожь. До прошлого года сеяли районированный сорт калмыцкой озимой Хасыр. Осенью перешли на Яшкулянку.

По плану идут и весенне-полевые работы в республике. Хозяйства региона к подкормке озимых приступили в первой декаде февраля и уже обработано 102 га озимых площадей. План сева озимых культур на весенний период составляет 60 тыс га. На сегодня засеяно 32 тыс га, что на 50% больше, чем в прошлом году. Это ранние яровые зерновые и масличные культуры. В мае начнётся сев риса на площади в 2700 га. После чего планируется переход к севу кормовых культур. Всего посевная площадь в Калмыкии в 2022 году составит 302 тыс га, то есть на 4 тыс га выше прошлогоднего уровня. При благоприятных условиях можно рассчитывать на 630-640 тысяч тонн хлеба.

В штатном режиме идут работы и по соглашениям с Минсельхозом России по масличным, кормовым и овоще-бахчевым культурам. Как пояснили в региональном агроведомстве, всем семенным материалом и ГСМ хозяйства степной республики обеспечены.