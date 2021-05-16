Полномочия инспекторов Госпожнадзора расширены

Президент подписал соответствующий закон. Теперь должностные лица ведомства имеют право требовать предъявления документов граждан, если они подозреваются в преступлении, связанном с возгоранием или возбуждения в отношении какого-либо человека административного дела в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, они могут вызывать ответственных лиц организаций для получения от них необходимых объяснений и документов при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Запрашивать и получать медицинские, персональные данные погибших или пострадавших при пожаре.

Помимо этого, инспекторы могут потребовать от граждан покинуть зону возгорания, не вызывая для этого полицию.