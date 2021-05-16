15 июня, 08:57
 27 °C
87,33
71,68
  • banner
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 июня, 10:09
Новости

Полномочия инспекторов Госпожнадзора расширены

Полномочия инспекторов Госпожнадзора расширены

Президент подписал соответствующий закон. Теперь должностные лица ведомства имеют право требовать предъявления документов граждан, если они подозреваются в преступлении, связанном с возгоранием или возбуждения в отношении какого-либо человека административного дела в сфере пожарной безопасности. 

Кроме того, они могут вызывать ответственных лиц организаций для получения от них необходимых объяснений и документов при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Запрашивать и получать медицинские, персональные данные погибших или пострадавших при пожаре. 

Помимо этого, инспекторы могут потребовать от граждан покинуть зону возгорания, не вызывая для этого полицию.

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия