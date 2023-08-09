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14 августа, 15:14
НовостиПроисшествия

Полицейские патрульно-постовой службы Элисты задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и угрозе убийством своей супруге

Полицейские патрульно-постовой службы Элисты задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и угрозе убийством своей супруге
Сообщение по факту семейного скандала поступило в дежурную часть полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 49-летний элистинец в ходе конфликта нанес супруге телесные повреждения и угрожал убийством, используя кухонный нож. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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