Полицейские патрульно-постовой службы Элисты задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и угрозе убийством своей супруге

Сообщение по факту семейного скандала поступило в дежурную часть полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 49-летний элистинец в ходе конфликта нанес супруге телесные повреждения и угрожал убийством, используя кухонный нож. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.