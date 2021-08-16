Покрова Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные верующие

Торжественная служба состоялась в Казанском кафедральном соборе. Это главный осенний праздник, история которого уходит корнями в глубину Х века, когда Византийская империя вела войну с сарацинами.

По преданию, в этот день прихожане Влахернской церкви в Константинополе увидели парящую в воздухе Богородицу, которая, как бы, раскинула над ними свое белое покрывало и молилась за христиан, защищая их от видимых и невидимых врагов. Мероприятия к этому дню состоялись также в Управлении Росгвардии по Калмыкии.

Удивительную атмосферу единения можно было прочувствовать в этот день в Казанском Кафедральном соборе.

Воедино слились голоса священнослужителей и прихожан. Молились о мире, о том, чтобы и над нашей республикой простирался плат Богородицы.

С XVII века праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечают 14 октября, считается главным войсковым праздником донских казаков. Связано это с их осадным сидением под Азовом в 1641 году, когда турки больше трех месяцев пытались взять крепость. Но Богородица, покрыв вокруг все туманом, уберегла казаков от врагов.

Вспоминали об этом событии сегодня и в Управлении Росгвардии. Там состоялась встреча с буддийской и православной общинами, калмыцкими казаками, а также учащимися казачьих классов элистинских школ. А в Казанском кафедральном соборе наиболее отличившимся в учебе и общественной жизни ребятам вручили грамоты Калмыцкой и Элистинской епархии и благодарности атамана калмыцкого округа «Всевеликого войска Донского».

Ребята из казачьих классов глубже изучают культуру и историю, в том числе родного края, считает Надежда Канаева. Пятый год она воспитывает школьников в традициях казачества, закладывая в подрастающем поколении понятия чести, долга, ответственности, патриотизма.

По народной традиции, Покров Пресвятой Богородицы связывают с окончанием сельхозработ и началом зимы. Считается, что в этот день должен выпасть первый снег. А еще 14 октября принято веселиться. Чем больше радостных улыбок в домах, тем удачнее пройдет будущий год.