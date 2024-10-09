Поисковики Калмыкии завершили 2-ую полевую экспедицию в рамках проекта "Опаленный песок".

Материалы, установленные в ходе архивной работы и встреч с местными жителями, помогли им более детально проработать маршруты движения. Началась экспедиция с работ на Еврейской круче. Следующие несколько дней посвятили местам боёв партизанских отрядов "ГРОМ" и "ПАВЕЛ". Именно они действовали непосредственно близи Элисты и прилегающих Приютнеском и Целинном улусах.

Следующий выезд по этим маршрутам запланирован во второй половине октября.