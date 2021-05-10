Подведены итоги голосования по выбору территорий для благоустройства в Калмыкии

Парк «Молодёжный» в Элисте, Площадь имени Гахаева в Городовиковске, Парки в Лагани, Ики-Буруле, Кетченерах и Тундутово, а также детская площадка в Яшалте будут благоустроены в 2022 году в рамках программы Комфортная городская среда.

Таковы итоги голосования по выбору территорий в Калмыкии. Оно проходило с 26 апреля по 30 мая. Всего в нем приняли участие более 18 тысяч жителей. Каждый желающий мог отдать свой голос на сайте проекта za.gorodsreda.ru и в личном кабинете портала «Госуслуги».

Глава Калмыкии поблагодарил земляков за активность и неравнодушие. Отдельно он отметил и волонтёров, которые информировали население и рассказывали о проектах. «Своим голосом вы внесли значимый вклад в развитие Калмыкии. Мы вместе стремимся к тому, чтобы сделать комфортным каждый уголок нашей республики» - подчеркнул Бату Хасиков. Сейчас в 11 муниципальных образованиях активно ведутся работы по благоустройству территорий, которые также были выбраны по результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования в рамках программы, являющейся частью Нацпроекта «Жилье и городская среда».