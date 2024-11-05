Подписано Соглашение по поддержке национальных языков

Накануне руководители центра по развитию калмыцкого языка и центра «Бэлиг» Бурятии подписали Соглашение о сотрудничестве в области этнокультурного образования.

Этим документом центры по развитию родных языков заключили долгосрочные партнерские отношения по поддержке национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности.

Партнерские отношения будут основаны на взаимовыгодном сотрудничестве по вопросам этнокультурного образования. Это проведение мероприятий по актуальным проблемам обучения родному языку, исследование вопросов межкультурной коммуникации, направленных на сохранение, поддержку и развитие этноязыкового многообразия регионов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия