Поддельная денежная купюра достоинством 5 000 рублей изъята у жителя Городовиковского района

В ходе проверки установлено, что купюра имеет достаточно высокое сходство с подлинными банковскими денежными билетами, при этом наблюдаются машиночитаемые признаки банкноты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Калмыкии напоминает, чтобы не стать обладателем «бесценной» банкноты, необходимо запомнить основные признаки поддельных купюр, приучить себя пересчитывать и проверять деньги не отходя от кассы. При обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем совершения расчетных операций. В противном случае, наступает уголовная ответственность.